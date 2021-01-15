東方日報A1：5宗罪養鼠為患　申訴署追殺食環

食物環境衞生署滅鼠無力，以致鼠蹤處處，鼠患禍港！申訴專員公署昨日公布對食環署執行防治鼠患工作的成效作出主動調查，申訴專員力數該署5宗罪，當中包括直斥該署滅鼠工作成效不彰、鼠患參考指數調查未能反映真實情況、多個街市出現嚴重鼠患、造成環境滋擾影響市民以及傳播嚴重疾病等等。膠官充斥，多名議員狠批食環署懶理鼠患，「Hea做」滅鼠，更擔心在疫情下引發「雙疫」夾擊社區，令市民苦不堪言。

本港鼠患嚴重，自2018年在香港發現全球首宗人類感染大鼠戊型肝炎個案後，截至去年12月，全球累計錄得16宗確診個案，而香港則獨佔15宗，餘下一宗是在加拿大。申訴專員趙慧賢昨日直指，不同媒體均報道去年多個食環署街市都出現嚴重鼠患問題。她直斥鼠患除了滋擾環境，影響市民生活，更可傳播多種嚴重疾病。趙續指，公署得悉社會上有意見指出食環署滅鼠工作不力；亦有意見直指該署的鼠患參考指數調查未能反映真實情況。因此公署將展開主動調查，審研食環署執行防鼠工作的成效，並提出改善建議。申訴專員現正搜集上述事宜的資料及意見。市民若有任何資料或意見，可於下月14日或之前以書面方式向申訴專員公署提交。

大鼠戊肝經人傳人感染機會雖微，但會經由帶病毒老鼠爬過的食物感染，所以市民置放食物時應加倍小心，若有懷疑應將食物再清洗。同時現時不少罐裝或包裝飲品亦會擺放在地上，若帶病毒老鼠爬過或咬過，甚或遺便溺在罐面，市民不清洗就開罐飲用，亦有受感染的危機，而目前沒有針對戊肝病情的藥物。

議員柯創盛直斥本港多區屢現鼠患，相當擾民，食環署對此難辭其咎。他提到本港已錄得多宗確診大鼠戊型肝炎個案，如今市民對抗新冠肺炎已深感疲累，但食環署仍然懶理鼠患，柯擔心最終會「雙疫」夾擊社區，令市民苦不堪言。柯批評指，政府處理鼠患問題上明顯出現部門各自為政的局面，促請當局應作跨部門合作及提高滅鼠成效。

議員何俊賢直斥本港鼠患已到非治不可程度，他稱接獲居民反映，指政府部門因應對疫情而對鼠患的防治力度有所鬆懈，故希望食環署拿出應有的擔當，不能再「佛系滅鼠」。而有「鼠王芬」之稱的另一議員梁美芬形容食環署在滅鼠方面，縱使投入大量資源亦只見鼠患日益惡化，令市民困擾，故歡迎申訴專員主動調查，迫使該署正視問題及加以改善。

食環署回應指，會配合申訴專員公署就執行防治鼠患工作成效的調查，並強調一直按世界衞生組織的技術指引並以綜合害蟲管理方法，進行控鼠工作。在街市鼠患方面，食環署指已在轄下多個街市進行密集式滅鼠行動。總結其經驗和成效及參考英國鼠患專家的意見後，該署決定投放更多資源，陸續在轄下大部分街市推展密集式滅鼠行動。

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