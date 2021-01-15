你要知：面痕皆因蟎蟲起？　做好控油無煩惱

塵蟎經常聽得多，但又有沒有聽過蠕形蟎蟲？原來面部痕癢可能跟蟎蟲有極大關連！塵蟎及蠕形蟎蟲的分別在於：前者一般出現於床單被鋪當中，而後者則通常出現在人的臉上，甚至暗藏睫毛內。唔想塊面紅腫又痕癢？皮膚科專科醫生陳厚毅教大家如何擺脫「蟎蟲煩惱」。

有醫學研究指出，在皮膚每一平方厘米，出現5隻蠕形蟎蟲屬正常事。不過，陳指蟎蟲會隨着人的年紀增長會愈多，「雖然皮膚出現蟎蟲是正常事，不會對身體造成影響，但是太多的話有機會令面部痕癢、面紅或是玫瑰痤瘡。」

由於蠕形蟎蟲喜歡寄生在油脂旺盛的地方，故青少年在夏天時要特別注意，陳建議可從洗面及控油工作入手，「洗面時一定要認真，早晚一次，選用適合控油產品，坊間亦有人用茶樹油等方法改善油脂分泌，都能夠大大控制或預防蠕形蟎蟲孳生。但當情況嚴重，便需找醫生處方藥物改善。」

有不少人會用面油紙改善面油，陳直言方法治標不治本，皆因只是在短時間令面油減少，「長遠嚟講，你嘅面油咁多就係咁多，唔會有咩改善，要改善就要由根部做起，例如飲食同充足休息等。」

近年不少女性流行植假睫毛，但其實蠕形蟎蟲亦會依附到假睫毛上，陳表示假睫毛始終不屬身體一部分，會導致敏感及容易感染，若出現痕癢等情況便應盡快拆除，陳亦警告，「如未有妥善清洗及卸妝，蠕形蟎蟲會生長得較快，生長太多會令眼睛出現痕癢、紅腫等不適。如捽眼就更大件事，因為會引起細菌孳生和眼睛發炎，處理不周有機會影響視力，甚至失明。」