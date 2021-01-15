美國國會發表年度報告　指香港一國兩制框架已毀

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）周四（14日）發表2020年度報告，其中在香港問題部分，報告指香港「一國兩制」框架已被拆毀，香港法治及港人享有的人權和自由受嚴重破壞，建議國會及當局持續為香港在囚或被控的民主派人士發聲，提供庇護，敦促港方撤銷針對黃之鋒、周庭等人的控罪。

報告認為，香港過去一年的政局動盪源於港府和北京拒絕回應港人合理訴求，包括制止和調查警方對示威者的過度暴力，拘捕民主派人士，阻撓記者採訪報道，對司法機構施加政治壓力，並允許警方侮辱和平非暴力示威者等；又指北京對香港未作出任何緩解緊張氣氛的行動，反而推行《港區國安法》，引發人權和法治問題，直接威脅港人的合法權益。

報告又批評港府選擇性地起訴示威者和民主派人士，卻未以相同標準對警察的不當行為和對民主示威者懷有敵意的人提出相應起訴。

報告建議美國國會及行政部門應全面實施《香港人權與民主法》，對破壞香港自由與自治的個人或實體實施制裁，又建議行政部門向任何需要緊急保護的香港民主派人士提供庇護，並與國會合作制訂一項永久解決的方案，為受影響的港人提供從香港合法進入美國的渠道。