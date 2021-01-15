東鐵新信號系統意外政府經傳媒才知　議員轟通報機制如虛設

為配合沙中線下的東鐵線伸延過海，港鐵原定去年年中更換東鐵線新信號系統，後因測試時多次發生意外而煞停，至今投入無期，令沙中線過海段或未能如期在明年第1季通車。多名議員今(15日)炮轟沙中線工程錯漏百出，又稱東鐵線新信號系統測試意外去年5月已發生，惟政府至9月才得悉並臨時煞停啟用，批評政府監管失職，直言對過海段可如期通車感遙不可及。運輸及房屋局承認，接獲傳媒查詢才詢問港鐵，繼而才得悉有關意外。

運輸及房屋局早前修正沙中線過海段通車時間預估，由目標明年第1季通車，修訂成東鐵線新信號系統進展將成如期通車的關鍵。立法會鐵路事務委員會今開會討論沙中線最新進展，議員鄭松泰指東鐵線新信號系統測試於去5月11日發生「入錯線」意外，恰好沙中線紅磡站獨立調查委員會於翌日發表最終報告，惟政府竟在9月10日透過傳媒查詢才得悉事件，直斥調查報告明明已提出當局要改善溝通機制，「個機制去咗邊？」，又炮轟沙中線硬件軟件均是災難，形容是香港鐵路史上的滑鐵盧事件。

議員柯創盛亦對沙中線一延再延表強烈不滿，批評政府欠監管，對港鐵多番出錯均無懲罰，對過海段能於明年第1季通車感遙不可及。該會主席陳恒鑌亦批評港鐵對今日開會準備不足，回應令人難以接受，「諗住hea個半鐘、帶我哋遊花圍，之後出去嘆咖啡？」

運房局副秘書長(運輸)葉李杏怡承認，機電工程署於9月10日接獲傳媒查詢後，署方才向港鐵詢問，之後才得悉事件，並已即時煞停。港鐵工程處總經理—工程建造周蘇鴻則指新信號系統事故調查仍在進行中，改善通報機制亦是其中一個調查方向，又稱會靈活調配及增加人手，追回落後進度，但承認過海段如期通車目標仍充滿挑戰。