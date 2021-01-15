九巴插畫諷拒帶口罩情侶乘客　網民讚好

佩戴好口罩護己護人是社會共識，惟不時仍有自私人士違反口罩令。本月初有情侶拒絕戴好口罩並大鬧巴士，九巴的社交專頁昨日（15日）上載一張名為「醜樣的定義」插畫，畫中正是諷刺該對男女乘客，並寫道人人審美觀不同，遵守規則的都是人美心善嘅好乘客，以詼諧的方式勸喻市民謹記佩戴好口罩。

九巴的社交專頁不時惡搞社會時事，專頁昨日上載一張「醜樣的定義」插畫，畫中正是早前拒戴好口罩大鬧巴士的男女乘客。貼文以吉祥物「九巴仔」角度描述，自問同「醜樣」兩個字絕緣，但早前有一位乘客對車長講：「你可唔可以唔好咁醜樣呀！？」「九巴仔」形容當場嚇一跳，認爲「呢位乘客簡直顛覆咗九巴仔對文字嘅認識，重新將醜樣定義啊！」。

「九巴仔」更詼諧地反擊：「可能人人審美觀唔同啦！九巴仔就覺得遵守九巴規則嘅，都係人美心善嘅好乘客，而唔守規矩、上到車亂咁嚟、個口罩戴啲唔戴啲、唔根據車長指示嘅乘客就……咳咳咳，不予置評喇！」

貼文一出，即獲不少網民讚好，有網民大讚「九巴抽水抽得靚呀」；亦有網民認爲「人先要自重別人才會尊重」。

事緣本月4日，一對情侶於大嶼山昂坪開往東涌巴士上未有佩戴好口罩，因而被車長勸喻，情侶惡人先告狀反鬧車長多事，其中女乘客聲稱自己口罩太大不能完全覆蓋面部，更發難辱罵車長：「你可唔可以唔好咁醜樣呀？可唔可以唔好出街呀！」有乘客拍下爭執過程，上載到社交網引發網民熱烈討論。