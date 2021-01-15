北環線工時長費用貴　議員轟難以接受　促引入競爭防港鐵獨大

全長10.7公里的港鐵北環線將分兩期推展，第1期會興建古洞站，料2027年落成；第2期將在西鐵線錦上路站及古洞站之間興建新田、牛潭尾及凹頭增設3個中途站，料2034年竣工，全線造價達620億港元，即平均每公里造價近58億港元。有議員批評北環線一拖長拖，建造時間又長、造價近60億港元1公里，認為難以接受，又批評港鐵一家獨大猶如霸王，要求政府考慮引入競爭。

立法會鐵路事宜小組委員會今(15日)討論北環線事宜，工程界議員盧偉國批評，政府當年提出興建北環線，預料2023年會落成，惟一拖再拖，拖至全線預計要2034年才竣工，延遲足足11年，對推展緩慢感不可接受及無言。他又認為事件正正彰顯政府「議而不決、決而不行」特色。

議員謝偉銓亦批評北環線建造時間、效率及造價方面均引來爭議，造價每公里更要近60億港元，認為港鐵因無競爭，就做霸王一樣，要求港鐵加強監管。

運房局局長陳帆回應指，因鐵路策略個別項目需進行詳細工程，如環境、財務結果等需要進行研究，已鞭策港鐵壓縮工作、加快進度，並會嚴謹審批有關預算，路政署亦會做獨立研究。他又稱，明白市民不希望港鐵一家獨大，在某些獨立項目會考慮用其他方式推展，如中部水域人工島鐵路等。

此外，議員田北辰提到北環線推展初期，曾考慮以跨境鐵路方式連接大灣區一事，陳帆稱任何會視乎日後發展盤算，會按發展形勢判斷。