邀玩VR乘機非禮4女教友　YouTuber判監4星期

YouTuber甄偉業被指以拍片為名，邀請4名女教友到其影樓，並趁她們載上虛擬實境（VR）眼鏡玩遊戲時，拉扯她們的上衣及用手機拍她們裙底。甄早前承認4項非禮罪，今（15日）在屯門法院判刑。裁判官李志豪斥被告利用朋輩和教友的信任，食髓知味不斷重犯，判監無可厚非，考慮到他有悔意，過往對社會有貢獻，重犯機會亦低，最終判他入獄4星期。

辯方求情稱，35歲的被告甄偉業有悔意，甚至在索取報告時主動提及案件以外的事，早前並已在庭上親口道歉。今次是他首次入獄，嘗過失去自由的滋味，要在獄中孤獨過年，對他而言已是很大衝擊。辯方強調本案不同於一般的非禮案，被告只是偷拍事主，沒有直接接觸事主身體。他已尋求專業協助，日後甚至願意使用沒有相機的手機，或將手機的鏡頭遮蓋甚至破壞，其妻亦會監督他以免同類事件再發生。

案情指，被告於2018年11月至翌年3月期間，先後邀請4名女事主到其元朗的影樓拍攝YouTube片，並要求事主戴眼鏡玩虛擬實境遊戲。期間被告分別拉扯事主衣服，並將手機放近事主的裙底或胸部等，有事主從眼鏡隙縫中看見被告行為，於是即時質問被告，並知會教會。被告承認是出於性衝動，曾用該些影像自慰，事後已全部刪除。