修例保障哺乳媽媽免受騷擾　議員關注灰色地帶促加強教育

本港母乳餵哺政策一直落後，不少媽媽在在公眾場所餵哺母乳經常遭到歧視。政府早前提出修訂《性別歧視條例》，建議將騷擾餵哺母乳的女性列為違法作為。立法會《2020年性別歧視(修訂)條例草案》委員會今早（15日）舉行首次會議，有議員質疑修例後會否出現灰色地帶，又擔心當局的宣傳、教育工作有所不足。會上同時完成法案的審議工作，自動當選該會主席的議員麥美娟期望，有關修例工作能盡快完成，以加能對餵哺母乳的女性的保障。

政制及內地事務局副局長陳帥夫表示，當局早年提出《2018年歧視法例（雜項修訂）條例草案》期間，已有議員提出應明文禁止直接或間接歧視餵哺母乳的女性，惟當時由於超出修例範圍，故留待今次才處理。他指出，今次修例將訂明，若任何人基於某女性餵哺母乳而作出不受歡迎行徑，而令其受冒犯、侮辱或威嚇；或透過言論或行徑而造成對該女性屬有敵意或具威嚇性的環境，即屬對該女性作出騷擾。當局期望修例將加強有助餵哺母乳的法律保障，保障婦女履行親職責任，並鼓勵女性繼續就業或重投職場。

議員鄭松泰關注，在條例下向餵哺母乳的婦女作出騷擾行徑的灰色地帶問題。他舉例指，職場女性會將母乳放到辦公室茶水間的雪櫃內，但其他同事可能會表示因而不敢存放飯盒到雪櫃，亦可能有上司要求有關女性將母乳放到雪櫃內的隱蔽位置，形容有關行為未必對涉事女性作出直接冒犯，但都會令其難受。他又關注有人會在茶餘飯後對餵哺母乳的婦女作出評論，舉例指「你係咪乳牛嚟嫁」等句子必然是冒犯，但擔心政府宣傳工作不足，加上條例涵蓋範圍太寛，有機會出現未能預視的情況。

陳帥夫回應時認同當局必須做好宣傳和教育工作，舉例指若顧主不容許婦女存放母乳到雪櫃，有關行為必然是歧視；又解釋冒犯的定義，強調毋須作比較或出現差別對待的情況，亦有可能構成冒犯。他強調當局會小心行事，惟重申須平衡餵哺母乳婦女的需要。對於今次修例被指無同時容許接受母乳的兒童作出投訴，陳強調當母親受到保障，兒童即能自動得益。