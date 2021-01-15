官中教師疑用偏頗教材受查　恐被革職喪失退休金再釘牌

或有第三名被「釘牌」教師，據了解，九龍東一名官校中學教師使用不當及偏頗的教學材料，被當局調職及調查，調查完成後，教育局考慮取消其教師註冊，料成為首宗官校教師被「釘牌」個案。教育局表示，有關官校教師的個案正按公務員紀律機制處理，又重申會取消嚴重失德的教師註冊，意味該教師恐被革職後再釘牌。

教育局局長楊潤雄今日(15日)出席活動時回應事件，指曾經交代有官校教師使用錯誤及偏頗的教材，目前仍處於調查階段，如何懲處，言之尚早。但他指官校教師屬公務員體制，會按照相關條例處理其失職行為，而教師的職業操守個案是由常任秘書長處理，他並無直接參與，無法回答涉及的教材內容，將於完成調查後，視乎情況適當公布。

教育局回覆查詢時稱，教師肩負傳承知識、薰陶品格的重要職責，言行須符合專業操守和社會期望。如涉及專業失德的官校教師為註冊教師，局方會按照《教育條例》和既定做法跟進，並按事件的嚴重程度採取行動，而局方會取消嚴重失德教師的註冊。

去年兩宗釘牌個案涉及私校和津校教師，均按《教育條例》懲處，包括警告、勸喻、譴責、取消教師註冊。官校教師由於屬於公務員編制，教育局將轉介公務員事務局召開紀律聆訊，根據《公務人員(管理)命令》，被裁定行為不當的公務員，將處分譴責、嚴厲譴責、罰款、降級、減薪、迫令退休及革職。若被革職，將喪失退休金與酬金等申索權。