警方接多人報案疑參與投資遭詐騙　涉款達6000萬

有集團涉以「高回報」投資項目吸引小市民入股，聲稱回報率每年高達30%至50%，吸引逾6000萬港元注資，可是該集團近期傳出財困及倒閉消息，不少投資者更未能取回款項，引來騙案疑雲。警方發言人今(15日)表示，警方接獲多人報案，指他們早前參與投資計劃後懷疑受騙，經調查後，案件列「詐騙」，交由西九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。

被指詐騙投資者的集團，聲稱有多種投資項目，業務遍及護老院、餐廳及轎車，部分更設有網站，看似甚有規模。有投資者透露，不少人看準其業務多元化，且回報率高故紛紛投資，部分人更借貸以求「刀仔鋸大樹」，總投資額更超過6,000萬港元。

然而，上月有消息指該集團因經營虧損、工程超支等問題，致集團需要結業；消息一出，一眾投資者人心惶惶，擔心墮進騙局。警方當時表示，尖沙咀警署於2020年12月12日接獲一名42歲姓梁男子報案，指其公司大股東自該月9日起未能聯絡，他作為公司另一股東，擔心大股東將公司資金轉移到其私人戶口，遂前往警署備案。因於報案人表示會與其他股東商議，暫毋須警方跟進，故案件列作投訴。