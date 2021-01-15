衞生署又甩轆　石蔭邨仁石樓09室遺漏一單位未撤離

新冠肺炎疫情攻陷多個屋邨，其中葵涌石蔭邨仁石樓3個09室單位，合共6人確診或初步確診，09室居民今日(15日)凌晨起須撤離檢疫，而仁石樓全座居民則須強制檢測。已進行多次撤離行動的衞生署又再甩轆，獨漏了仁石樓高層一個09室單位，居民等待10多小時至今仍未撤離。有當區區議員炮轟政府抗疫一年仍錯漏百出，顯示工作馬虎離譜。

家住仁石樓高層09室單位的居民吳小姐表示，昨日（14日）看新聞得悉自己單位需要撤離，故昨晚已執拾好行李準備等候通知撤離，期間不敢入睡，在大廳內由天黑等至天光，惟等候大半日，至今都沒有任何人前來拍門通知。

她今早終於按捺不住落樓下管理處查詢，方知全幢的09室單位居民經已被接走，獨漏了他們一家，職員通知他們繼續在家等候，會另有安排。她表示，自己一家四口有老有少，年長的母親已70多歲，另有一個10歲小朋友，以及兩名長期病患，晚上需要以呼吸機協助入睡，擔心等候時間過長會影響健康，促請衞生署盡快安排入住。

協助居民的葵青區議員尹兆堅表示，今早9時接到吳小姐求助後，已立即聯絡衞生署、房屋署及民政處告知情況，當局回覆知悉事件，但卻未能安排人手處理，需要居民繼續在家等待。尹兆堅怒斥情況離譜又離奇，當局經歷一年的抗疫工作，撤離行動亦非首次，卻仍會出現失誤，顯示政府處事馬虎，能力薄弱：「廢到根本無心修正錯誤」。

另外，當局於今日起一連3日在仁石樓附近空地設立採樣站，今早9時許，檢測站未運作前已有過百人排隊等候檢測。由於人流過多，職員呼籲街坊在稍後時間再來檢測。居民完成檢測後需填一張表格，寫低個人資料、居住單位及住戶人數等。

排頭位的居民林先生坦言，心情緊張，擔心受感染影響家人，希望盡早完成檢測求安心，平時也會遵從專家呼籲做好防疫措施。住14樓的張小姐指與確診單位同層，因年紀大擔心容易感染，故第一時間就去做檢測。