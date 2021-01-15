港珠澳大橋再超支15.1億　議員憂使用率低要補貼

2018年10月通車的港珠澳大橋仍有超支款項尚未埋單，運輸及房屋局正向立法會申請撥款15.1億港元超支費用。運輸及房屋局陳帆說，有關款項是港府就大橋主橋建築工程最後一筆結算，日後若有財務需要會透過銀團貸款融資，三地政府暫無討論再注資。多名議員質疑大橋使用率偏低，要求盡快推行大橋港車北上，又要求大橋減價吸引人使用。

立法會交通事務委員會今(15日)開會討論港珠澳大橋超支撥款，陳帆表示，有關超支費用扣除銀團貸款外，其餘款項是由港珠澳三地政府支付。經計算後，本港需支付約15.1億港元，而該筆款項亦是港府為大橋主建築工程支付的最後一筆結算。

議員鄭松泰則稱，由於有50多億人民幣屬銀團貸款，預料能在未來30年營運盈利中還清，惟目前大橋使用率低，恐未能還清貸款，屆時或要再「填氹」，坦言：「我唔覺得唔使再批(錢)囉！」另有議員指大橋使用率低，要求盡快推港車北上，以及探討大橋使用費是否可減價。

陳帆回應說，該筆銀團貸款是以大橋管理局作法人借貸，當時預計30年的營運盈利可還清，但新冠肺疫情影響，令情況難以估計，而大橋設計壽命逾100年。他認為即使30年未能還清，大橋未來仍會繼續賺錢，屆時再處理有關問題，未有正面回應是否仍有機會要追加撥款。港府會繼續與兩地探討簡化港車北上程序，亦會商討有無減價空間。