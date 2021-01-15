反修例風波影響內地對港信心　曾國衞指要重建香港形象

疫情仍未受控，中港兩地通關無望。立法會工商事務委員會今日(15日)透過視像會議舉行政策簡報會，政制及內地事務局局長曾國衞指需要先控制疫情，才可逐步有序恢復粵港澳跨境人員往來。對於反修例風波影響內地對港信心，曾計劃加強在內地的推廣工作，重建內地對港的信心。

曾國衞指至本月中，已經有2萬多人使用「回港易」計劃返港，惟疫情穩定才可協商落實粵港澳三地「健康碼」。他又計劃疫情過後加強在內地的推廣工作，將會與內地舉辦商貿文化專題活動，並重建香港的良好形象，同時向港人發放內地相關資訊。他指出國家經濟快速反彈，香港應該充分運用一國兩制更好融入國家大局，積極成為國內參與者及國外促成者，鞏固本港的金融中心及航空樞紐地位。

商務及經濟發展局局長邱騰華指全球區域面對挑戰，疫情穩定後香港與內地應盡快恢復往來。邱指港府會繼續實行多邊政策，逐步落實東盟、澳洲等商貿協定，另一方面會據理力爭，舉例指已經向世貿提出爭端解決機制，以解決美國與香港的貿易問題。邱又稱政府早前推出中小企8成、9成及百分百信貸擔保計劃，仍有731億港元的備用金額，相信可應付中小企的資金流動問題。