水務署無抄錶用量靠估　市民收80倍天價水費單

香港新冠肺炎疫情仍然反覆，政府僱員特別上班安排延長至本月20日，而各部門僅維持緊急和必需公共服務。有地區人士表示，因公務員正處於在家工作的情況，水務署沒有派人員到住宅抄錶，令市民需要一次過繳交3期水費，從而令市民增加負擔。另有市民指，水費被署方估計多出80倍。

地區人士司徒駿軒今日(15日)指，早前接獲超過20市民向他反映，今期水費較上期多出數倍，估計因水務署正實行在家工作政策，不能派員到現場抄錶，僅靠估算市民的水用量，從而收取水費。他表示正向水務署了解事件，又批評署方人員在家工作，卻要市民「埋單」，令市民在短時間內，一次過繳交整年的水費，增加市民的負擔，建議水務署酌情延長逾期繳款限期，以及豁免5%的附加費用。

議員梁志祥呼籲，財政司司長應在預算案，加入豁免市民一期水費的措施。議員周浩鼎則建議，政府應為市民安裝電子水錶作為測量住戶用水的統計，避免再有「天價帳單」的情況出現。

天水圍居民徐先生表示，過往每季水費僅約17港元，但最近收到水費單，需繳交約1,400港元，比以往繳交的費用足足高出80倍。