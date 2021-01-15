工黨社民連遊行涉違禁聚令　表證成立各被告不自辯

(左起)黃浩銘、李卓人、吳文遠及麥德正等人都不出庭自辯。

工黨及社民連去年勞動節在金鐘遊行請願，要求政府設立失業援助金及爭取勞工權益等，期間李卓人、梁國雄、黃浩銘等共8人被票控違反禁聚令。案件今（14日）在東區法院續審，裁判官鄭紀航聽取所有證供後，裁定案件表面證供成立，8被告選擇不自辯，案件押後至1月28日進行結案陳詞。

8名被告依次為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，傳票指稱他們於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與受禁群組聚集。

辯方律師甫開庭便提出，韋鑑洸高級督察昨日作供時提及「我今朝都有問過地面負責嘅同事」，質疑韋違反證人操守，與其他人討論案情，黃浩銘亦質疑韋涉嫌妨礙司法公正，問鄭官會否轉介作刑事調查。惟鄭官表示言之尚早，又指「依個唔係我要處理嘅事」，著他們只需回答法庭有沒有必要再次傳召韋作覆問，代表律師表示不需要。

而案發當日負責拍片的女警曹玉恩亦出庭在供，她在記事冊上分別紀錄，工黨在11時33分起步遊行，社民連則在11時35分起步，被辯方質疑是否同意當日進行的是兩個不同的遊行。惟曹表示不同意，表示兩小組一唱一和，等待對方一同起步，到終點時一同宣講政治理念，這些交流令她覺得各被告是同一組人，只不過分開站着。