潛黑幫臥底警揭同袍假掃賭　涉案4反黑探員否認妨礙司法公正

警方3年前派臥底滲入三合會，期間卻撞破反黑警員疑與三合會合作安排「假掃蕩」非法賭場。4名反黑組男警員與賭場負責人涉案被捕，4警否認串謀妨礙司法公正罪，案件今日(15日)於區院開審。控方指臥底警應被告邀約到荃灣警署內商討「戲台」布置，對方不但考慮到擺放現場物件要「像樣」，對戲子要求更是「講究」，特別叮囑「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」。涉案警員又在記事冊上寫上虛假記項，更有警員在調查報告中，訛稱曾到過擬進行掃蕩的賭場偵查，惟閉路電視卻拍到他們在相關時段其實身在警署。

5名被告依次為4名涉案警員趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲），以及賭場負責人陳少寶（39歲）。陳早前已認罪，還押候判，其餘4名被告則否認於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍（菜仔）及一名稱為「Eddy」的人士串謀妨礙司法公正。

控方開案陳詞指，傅為荃灣反三合會行動組A隊負責調查涉案賭場的調查主任，隊員包括其餘3警察被告。在2018年6月，臥底應所滲入的派系阿頂「菜仔」指示，聯絡「反黑南哥」（即賴），並往荃灣警署與4名被告會面商討賭場布置。賴介紹傅為「阿朗」，趙被喚做「阿頭」及張為「左輪」，室內尚有一名身份不詳的男子。臥底與賴、傅兩人交談期間，趙曾提議「(閉路電視)有無hard disk(硬盤)，整番個hard disk上去先似樣」。

警方調查則顯示，傅在調查報告中形容臥底為「線人」，並指只有他、賴及張與之會面。傅又指曾與隊員多次偵查涉案賭場，4名被告的警員記事冊亦有相類虛假記項。然而，閉路電視卻拍到有關時段被告正身處警署。而趙在警誡會面下稱與「菜仔」沒有接觸，但知道賴與對方有接觸；而傅則承認與臥底曾會面，但目的是收集三合會線報。