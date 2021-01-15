中環灣仔繞道漏水情況惡化　路面現水窪玩殘司機

通車近2年的中環及灣仔繞道曾多次被揭發漏水，一直被外界質疑工程質素有問題。東網近日發現，繞道漏水情況愈趨嚴重，往北角方向行車管道有最少20處漏水，當中灣仔至銅鑼灣一帶走線漏水更形成小水窪，車輛駛過會濺起水花，情況十分誇張。路政署回覆時承認繞道有漏水，並再次重申設計上容許漏水。

有東網讀者報料指，自己上下班均要駕車路經中環及灣仔繞道，留意到繞道一直有漏水，管道兩旁飾板下的石壆經常出現水漬。他稱過去1個月漏水更嚴重，其座駕表面近日出現一些白色粉末，疑被繞道路面滲出的海水波及，水分蒸發後留下的鹽晶。他又擔心滲漏會失控，變成水淹繞道。

記者前日（13日）下午駕車到繞道視察，當日港島區並無下雨，卻仍能發現處處漏水，其中往北角方向的行車管道，在近灣仔會展出入口的慢線地上出現大片水漬。灣仔至銅鑼灣一帶走線漏水更形成小水窪，不少車輛經過都會減慢車速，以免「跣胎」。記者駕車行經繞道時，最少3次發現有水滴滴中座駕的擋風玻璃，估計水滴來自行車管道的天花板。

綜合視察所得，繞道最少有20處漏水，對比記者去年6月同樣駕車行經繞道視察漏水情況，當時繞道兩個方向的行車管道只是石壆位置形成水漬，並無水窪，可見繞道漏水問題惡化。

路政署回應一如以往，指該繞道管道深入地底或海床下，地下水或有可能透過局部位置的微細接縫滲入，設計上容許有限度的滲水。該署指工程團隊最近巡查時發現個別位置有滲水情況，已即時安排處理。