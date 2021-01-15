財政預算案下月出台　經民聯倡停供強積金半年樓市撤辣

新一份《財政預算案》將於下月出台，經民聯今早(15日)與財政司司長會面，並提出多項建議，包括成立「失業援助金」、撤回住宅辣招、容許停供強積金6個月等。

經民聯表示，就《財政預算案》提出約100項建議，認為在新冠肺炎疫情導致經濟百業蕭條，政府在聚焦節流時亦需要有適當投入，在疫情下重振經濟，改善民生。他們建議，政府應暫緩未來一個財政年度的暫繳稅安排，繼續寬免百分百利得稅、薪俸稅和個人入息課稅，將上限調升至4萬港元等等；有關停供強積金方面，他們建議容許僱主和僱員停供強積金6個月，從而增加現金流，形成「救命錢」；至於撤辣方面，他們認為應撤回住宅「辣招」，將「撤辣」擴展至1,000萬港元以上的住宅物業，並適度放寬住宅按揭成數，以解決業主資金流問題。

議員林健鋒認為，政府應重振工商和旅遊業界，建議應推出加強版「百分百擔保安排」，上調最高貸款額至800萬港元、延長寬免中小企的水電排污費等各類政府收費，並應特事特辦，向中小企提供半年租金和差餉津貼；至於旅遊業方面，他希望在下月新冠疫苗推出後，政府可爭取來往內地免14天檢疫，亦希望可資助旅遊業和餐飲業作快速測試，並向中小企送出高鐵票、機票、酒店套票等，邀請海外人士在疫情後來港參展和接單。

議員梁美芬則建議，應盡快進行全民強制檢測，以配合新冠疫苗的推廣，達至逐步開關目的。她又表示，希望政府可預留資源，用作興建傳染病大樓，並在新建的醫院內增建負壓病房和病床，並以公私營協作方式，將非緊急性的醫療服務分流至私家醫院。她亦希望延長港鐵減價優惠至2022年3月份，並督促盡快落實60至64歲「2元乘車優惠」。

另一方面，鄉議局建議政府擴闊稅基，增設紅酒稅及進一步開拓體育博彩稅；同時建議政府放寬丁屋的高度限制，以便興建「丁廈」，增加房屋供應。主席劉業強指，政府先後發放多輪防疫抗疫基金，令財政儲備降至8,000多億港元，認為政府不能「無止境泵水」，建議應擴闊稅基，設法開源。故建議提高煙草稅、增設紅酒稅及高碳排放汽車的首置稅，以及擴闊體育博彩稅至涵蓋NBA籃球賽、桌球等，認為有關稅制與民生的關係最少。劉相信是次預算案將會是「赤字預算案」，不同意向全民派錢，認為無助促進經濟發展。

此外，劉認為香港整體欠缺土地供應，除主要發展區及「明日大嶼」工程，新界有一、兩個地區適合進行高密度發展。故建議研究放寬丁屋高度限制，容許興建「丁廈」，善用資源以增加未來的房屋供應，同時增進城鄉共融。劉又促請政府加快丁屋工程，認為有助激活經濟活動。劉形容陳茂波的整體回應正面，相信他會積極考慮各項建議。