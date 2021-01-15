兩南亞漢劫4.5億日圓判囚　持行街紙巴漢多判10個月

2018年2月尖沙咀發生4.54億日圓劫案，匪徒從找換店職員手上劫款後乘車逃走，不過有途人見到涉事汽車形迹可疑記低車牌並通知警方。警方其後設路障並於美孚新邨成功截車，兩名南亞裔男子早前承認搶劫罪，今天（15日）到高院接受判刑。其中在港出生的尼泊爾裔被告被判監6年，而持行家紙留港的巴基斯坦籍被告，因為是在以酷刑聲請者身份留港期間犯案，事發時亦是在另案保釋候查期間，故被加刑至6年10個月。

兩名被告分別是尼裔的THAPA Kenis（24歲）及巴籍的MUHAMMAD Yamin Butt（43歲），他們承認於2018年2月9日在尖沙咀碧仙桃路搶劫共4.5453億日圓（折合約3200萬港元）。被告本來亦包括涉及恐怖活動而遭印度政府要求引渡的重犯文子星（Ramanjit Singh），但他最後獲撤控。

法官判刑時表示，本案涉及多名匪徒經過精細部署犯案，並以懷巨款的找換店人員為目標，光天化日下於鬧市向事主展示利刀劫走大批現金。綜合所有因素後，量刑起點應為9年。THAPA Kenis認罪可減刑三分一至6年。

惟法官認為MUHAMMAD Yamin Butt持行街紙留港，卻犯法衝擊香港社會，損害公眾對少數族裔的觀感。而他更是在涉及另一宗劫案獲警方保釋候查期間干犯本案，故其量刑起點須上調至10年3個月，他獲認罪扣減後，最終刑期為6年10個月。

案發當日5名找換店職員拿着2個裝着大批日圓的行李篋往存款，途中卻遭多名持刀蒙面賊截劫，對方得手後乘車逃去。幸有途人早見到可疑車輛通知警方，警方截車後將車上的THAPA Kenis拘捕，而後座的MUHAMMAD Yamin Butt一度跳車逃跑，但最終被截獲，全數贓款亦告起回。