外傭供不應求　有中介提供獎金鼓勵完約跳槽

勞工處近月接獲投訴，有職業介紹所向外傭提供現金奬賞，吸引他們使用其服務處理續約事宜或尋找新僱主。該處已派員巡查、並作出提醒，相關職業介紹已停止該等營商手法。對於有中介公司向外傭提供獎金，吸引外傭完約跳槽。有中介代表指，現時外傭求過於供，若中介公司只是吸引外傭在完約後轉僱主並非違法。有僱主代表則指，外傭短缺下，中介公司要千方百計爭工人，促當局趁現時外傭短缺，鼓勵本地家務助理在同一家庭提供長期服務。

香港僱傭代理協會主席張結民指，若中介公司向外傭提供獎金，教唆他們斷約「跳工」屬違法行為，而入境事務處早前已發聲明不會為無故斷約「跳工」外傭批出簽證，故相信大部分中介公司不會這樣做。

張又指，中介公司為完約外傭提供獎金，吸引他們掛單、換新僱主的做法一直存在，而中介公司之間因為「怕搶人」，差不多每間都會為完約外傭提供獎金。他強調，外傭在完約後轉僱主並非違法，而現時外傭求過於供，有些僱主想請到人，會提供獎金或提高人工。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，疫情下外傭短缺，中介公司均千方百計爭工人。她亦提到，有中介公司會以獎金招攬外傭登記，在該公司「掛單」，待完約後另覓新僱主，相關做法不違法，亦有些公司會為外傭提供介紹費，請他們邀請其他外傭「掛單」。

容強調，疫情下外傭「搏炒」的情況嚴重，如怠工、只完成部分家務等；而外傭斷約後，最多只可留港14日，有些特殊情況如僱主離世、移民等，外傭轉約或毋須離港。但疫情下，入境處曾放寬留港時間至1個月，容坦言有關措施確實鼓勵了部分外傭，在無特殊情況下斷約「跳工」。容又批評，政府沒有未雨綢繆，促當局推動本地家庭服務業，鼓勵本地家務助理在同一家庭提供長期服務，藉此解決外傭短缺的問題，同時可緩和中介公司爭工人的情況。

勞工處回覆指，僱主一般希望外傭能夠完成兩年合約，職業介紹所有責任確保其推薦的應徵者能符合僱主的要求。而在2018年至2020年三年間，該處分別收到9宗、17宗及29宗關於外傭職業介紹所教唆外傭跳工的投訴。處方在接獲職業介紹所涉嫌教唆外傭「跳工」的投訴，會展開調查，如有足夠證據，可向他們發出警告，甚或撤銷、拒絕發出或續發其牌照。