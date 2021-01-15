女警電話號碼遭上載隨即受滋擾　再多兩人認罪保釋候判

去年5月，有市民根據網上流傳載有警員電話號碼的照片，先後多次電話滋擾兩名女警，有人更以她們的電話號碼登記借貸、保險、美容療程等。警方經調查後拘捕3男1女，起訴他們不斷打電話罪，繼早前其中一人認罪被判感化後，今日(15日)再多兩人認罪，餘下一人則不認罪排期候審。

4名被告依次為吳啟鑫（32歲，文員）、楊安（30歲，地盤工人）、黎芷欣（27歲，接待員）及莫震熙（32歲，文員）。楊早前已認罪被判感化，黎及莫今日亦選擇認罪，2人續准保釋至2月4日，等候索取感化報告判刑；吳則不認罪，案件排期至3月24日開審。

案情指，2019年5月27日早上，有便衣警員於執勤時，在開啟電話的WhatsApp群組聯絡同僚時遭偷拍，見到兩名涉案女警電話號碼的照片其後在網上流傳。兩女警隨即收到多個不明來電，有人以她們的電話號碼登記借貸、保險、美容療程等，更有人向她們傳送帶有侮辱及恐嚇字句的訊息。兩名女警擔心自身與家人安全，遂報警求助。

警方調查後，發現被告黎芷欣用其母親登記的電話，在32小時內致電兩名事主共8次，另一被告莫震熙則用自己登記的電話致電兩事主共7次。他們於去年9月1日被捕，警誡下莫保持緘默，黎只承認曾打電話斥責反對示威的人。