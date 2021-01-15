議員憂展覽業被鄰近地區超前　邱騰華：會逐步延展

政府在《施政報告》中指出，鑑於在沙中線會展站上蓋用地興建新會議中心涉及多重技術困難、不確定的施工期和不合乎成本效益的考慮，港府決定把用地轉作其他用途。有議員在今日(15日)舉行的立法會工商事務委員會上指，香港的會議展覽場地嚴重不足，憂慮業界不足以與鄰近地區競爭。

旅遊界議員姚思榮指，香港一直以來的會議展覽場地不足，疫情令展覽業的業務停頓，形容「唔知做唔做到落去」。他又指澳門、深圳等周邊城市的競爭力正在追上，憂慮香港會被超前。他又質疑政府將灣仔北三座政府大樓和港灣消防局重建為會展設施、酒店和甲級寫字樓，以及在機場島上興建亞博館第二期可否提供足夠的展覽場地。

商務及經濟發展局局長邱騰華指，政府會逐步延展展覽業，並會實事求是，又稱本地的展覽取消並不代表經貿活動取消，舉例指珠寶展會照樣舉行，又稱線上發展展覽業是新趨勢。對於三座政府大樓改成會展場地，邱指取消沙中線會展站上蓋，亦可應付業界的中短期需要。

進出口界議員黃定光亦同樣憂慮沙中線會展站上蓋問題，強調會議展覽業對香港的經濟發展，甚至環球會展地位都十分重要，反問政府取消沙中線會展站上蓋作會展用途，該如何補救？此外，黃又追問三座政府大樓改成會展場地的時間表，提醒政府切勿「臨門一腳散咗」。

此外，黃又批評政府對於抗疫基金的處理手法粗疏，舉例指有機構的員工「做到加班」，惟該機構亦可以獲得政府補助，導致政府「畀人彈」。另一方面，他指好多行業「吊鹽水、就斷氣」，政府卻沒有支援，促請政府認真考慮、汲取教訓、「做返有用工作」。

邱騰華則回應指，政府一直尋找機會增加展覽設施，稱三座政府大樓改成展覽場地後，不單止增加展覽面積，亦可達到協同效應，「簡單而言就係好用啲」，惟他堅稱沙中線會展站上蓋用地興建新會議中心的項目是工程大、造價貴，又需要與沙中線鐵路配合，所以不符合成本效益。他又稱亞博館可作包括大型商務展覽等多種用途，同時認為展覽業在將來亦會有所改變。對於防疫措施，邱指會盡量聽取議員意見，若然建議合理都會盡量做。