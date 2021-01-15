技能培訓項目助失業工人轉型　每月津貼最高1.32萬元

建造業議會今日(15日)表示，為配合2020至21《財政預算案》中針對失業勞工的紓困措施，特別撥款7,000萬港元，透過轄下的香港建造學院推出「建造業議會紓困基金─註冊工人多技能培訓項目」，協助受新冠肺炎疫情影響而就業不足或短期失業的註冊建造業工人，以便在業內轉型發展。

是次項目共有21項全日制短期課程，其中三項課程設有英文班供少數族裔工友報讀。課程將於今年1月18日至明年1月17日期進行，名額2,000個，以先到先得的形式接受報名額滿即止。合資格申請人將獲安排入學面試，獲取錄的學員如符合出席率要求及通過評核，除可獲每月7,650港元基本津貼及一次性畢業鼓勵津貼外，亦可額外獲每月3,000港元特別津貼，學員在完成課程後，每月訓練津貼最高可達13,200港元。

申請人除須符合報讀各課程的入學要求外，必須於今年1月18日之前已經持有最少3年註冊建造業工人資格，即普通工人、中級或高級技工的資格，並於課程開課日當天仍持有有效建造業工人註冊證。申請人在報讀課程時須申報受僱情況，聲明其失業或就業不足的情況，每位申請人只能參加「多技能培訓項目」一次，並遵守全日制短期課程的重讀限制。

建造業議會執行總監鄭定寧工程師表示，建造業正面對前所未有的挑戰，建造業議會一直透過不同措施為業界工友提供適時的經濟及關愛支援，今次希望藉著學院培訓項目，協助待業工友學習新技能，以便轉型至行業內其他欠缺人手或工作機會較多的工種，擴闊出路。