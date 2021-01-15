市民對新冠疫苗有保留　75%受訪者避揀科興

本地新冠疫苗接種計劃將於下月展開，香港病人政策連線去年底至本月向病人組織進行調查，結果顯示有近30%受訪者最後才選擇科興疫苗，只有不足25%受訪者以科興疫苗為接種首選，另有約25%受訪者表示不會選擇注射科興疫苗，結果亦顯示最多人以德國BioNTech為接種首選。病人政策連線主席林志釉今（15日）表示，大部分人對疫苗持觀望態度，只有不足四成人願意接種，認為政府應考慮背後原因，包括減少購買科興疫苗。

香港病人政策連線向全港已知的病人組織發問卷，收集了234個回覆，不打算接種、沒有所謂和未決定超過約40%，僅約25%受訪者表示愈快接種疫苗愈好，而較多人認為接種疫苗與否需視乎疫苗臨床測試數據，反而較少人認為是否便利出入境或對日常生活帶來便利是重要。

至於疫苗選擇，近30%受訪者表示科興是最後的選擇，只有不足25%受訪者表示會以科興為首選，亦有約25%受訪者表示不會選擇科興。而有約34%的人以德國BioNTech為首選、約31%以該疫苗為第二選擇、僅約13%受訪者不選擇該疫苗。另外，有約29%受訪者首選英國阿斯利康，作為第二選擇的受訪者亦有約32%，不會選擇該疫苗的只有約10%。

林志釉在電台節目中說，大約四分之一受訪者表示，不會首選科興疫苗；而選BioNTech疫苗及阿斯利康疫苗為首選的比例相若。他建議政府減少購買不太受歡迎的科興疫苗，同時購入更多其餘2款疫苗，「不要考慮政治因素和其他不必要的因素。」