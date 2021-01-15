議員不滿官員表現　直斥遊花園影響行政立法關係

政府官員表現參差，繼上周後的立法會內務委員會批評政府官員的表現後，至今午(15日)的內委會上，不少議員再繼續批評政府官員的表現，更直斥「遊花園真係唔得」，認為官員的表現會影響行政立法關係。

其中議員梁美芬則點名批評食物及衞生局，指在本周三(13日)的大會上，當局不論在書面質詢還是口頭質詢上，即使有很長的回覆，但也未有正面回應，更狠批指「遊花園真係唔得」，認為行政機關應尊重立法會議員，以及有準備而來，否則是嚴重影響行政立法關係和信任。議員謝偉銓則指，官員提交文件時，所提供的資料非常簡單，令議員在審視時出現困難，希望多加留意。

議員田北辰表示，政府官員在「放風」前應思前想後，指近日有部分局長發放消息後令社會嘩然，導致社會日嘈後嘈，更舉例指確診者無條件派5000元、商場提早關門等，隨後才有消息人士糾正。他表示，當局長發放消息後，就會有市民向議員查詢，議員不知道消息真偽而不敢回應，認為政府應在措施討論到「七七八八」才發放消息，否則只會令社會不停嘈，對行政立法關係沒有幫助。

至於有關取消花市方面，議員何俊賢指做法是無法分散人流，令更多人集中到旺角花墟，認為如政府若繼續取消，須承擔政治和抗疫後果。

對於議員就官員表現發表意見，內務委員會主席李慧琼引述政務司司長張建宗指，理解議員的關注，會向主要官員反映意見，提醒他們要遵從相關指引。