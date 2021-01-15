紅十字會血庫響「警號」　呼籲市民寒冬踴躍捐血

本港天氣持續寒冷，新一年本港血庫存量仍維持低水平。紅十字會輸血服務中心表示，天氣寒冷及社交距離措施下，市民出行意欲大減，下周一(18日)最低氣溫再次重回攝氏10度，擔心捐血數字進一步下降，出現血荒!目前本港血庫儲量維持每日500包，每包血液含量是350至400毫升，血庫存量比平常低，中心會在今明兩日於旺角朗豪坊附近，以及周日(17日)到大埔文娛中心，設置捐血車，服務時間在早上11時半至下午7時，亦會在5間捐血站贈送紀念恤衫，呼籲市民踴躍捐血。

數據顯示，中心昨日(14日)登記捐血人數為443人，仍少於每日目標人數的1100人。紅十字會輸血服務中心血液收集及招募部主管梁雅詩表示，公立醫院減少非緊急服務，血液需求量理應減少，但目前每日只維持500包血液水平，原因是冬季服務高峰期，患者住院需求增加，加上他們大部分具有長期病患，萬一同時感染普通肺炎，導致身體血含氧量降低，容易出現貧血徵狀，容易氣促，此情況下便需要輸血。

加上，公立醫院在本月出現2至3宗大動脈撕裂手術，當中血液需求量大，而癌症病人在腫瘤切除後，輸血需求大增。過去兩星期本港的血小板供應量下降，由於血小板的只能儲存大概5日，若出現短缺的話，癌症病人的健康便會受到嚴重影響。

梁呼籲，市民在疫情下毋須擔心捐血，因為每個捐血站都會做足防疫措施，定期消毒，市民捐血前會先量度體溫，確保體溫正常才能捐血，而捐血時人與人會維持適當的距離，減少不必要的接觸。