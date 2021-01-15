珠海學院5學科範圍評審　僅獲續期不足1個學年

本學年收生僅達目標10%的珠海學院，其土木工程及建築等5個範疇的「學科範圍評審」（PAA），有效期在上學年屆滿後，僅獲續期不足1個學年，與其他院校獲批4至5年PAA資格續期相比，情況罕見，或再度影響該校升格私立大學。東網正向珠海學院查詢。

PAA為香港學術及職業資歷評審局根據資歷架構，為營辦者及其課程進行評審的「四階段質素保證程序」之一，賦予課程營辦者在有效期內，於指定學科範圍及資歷級別，或較低級別，發展及開辦課程，毋須通過評審局預先評審，便能納入資歷名冊並獲資歷架構認可。取得該資格的營辦者須具備歷經驗證的質素保證機制及相關能力，並於課程評審得到良好往績。

根據評審局的「已通過學科範圍評審之營辦者名單」，截至去年7月17日，珠海學院9個PAA資格的範疇中，5個有效期已於2019/20學年屆滿，包括土木工程、建築，會計、財務及綜合工商管理；而新聞、大眾傳播、中國語文和中國文學範疇，則於2023及2024學年先後到期。

評審局回覆傳媒查詢指，珠海學院已就相關PAA資格提出延期申請，有效期獲延至今年2月28日，又指校方稱正就日後的新課程發展及所需配套等，作詳細的考慮和規劃，其後會適時就其需要的相關評審資格提出申請，屆時評審局將再審視及全面考慮。評審局又指，院校須主動申請延續PAA，如有院校因未能續期，引致有關課程的有效期受影響，須就此再次申請進行課程評審。