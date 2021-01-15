財會通過錦田南公屋工地平整項目 議員批政府欠完整規劃
2021年01月15日 16:02
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財委會通過元朗錦田南公營房屋發展之工地平整及基礎設施第一期工程。(羅錦鴻攝)
立法會財務委員會今午（15日）以19票贊成、5票反對下，通過元朗錦田南公營房屋發展之工地平整及基礎設施第一期工程，涉款9.71億港元。多名議員關注項目附近交通及社區配套，有議員不滿政府並無就錦田南作完整規劃，亦有議員要求政府未來發展時要有前瞻性，包括推動區內就業。
議員梁志祥認為，有關項目欠缺一整套配套計劃，只關注公屋發展區內事宜，未有照顧附近交通及社區配套，故表明會投反對票。旅遊界議員姚思榮亦指，區議會和立法會都關注交通及社區配套問題，促請當局交代。運輸及房屋局回應時指，該發展項目未來會包括多項社區設施，包括在公屋內設有幼兒中心、長者中心等，當局又會在附近一幅社福用地興建2間小學、安老院舍及地區康健中心等。
商界議員廖長江則指出，新界西的交通問題原因在於人口多，而且居民需要跨區工作，關注當局如何推動區內就業。運房局副署長（發展及建築）楊光艷回應指有關問題已超越房屋科的範疇，引起廖不滿。他表明不接受楊的答覆，批評政府屢次不安排相關官員出席，又認為出席會議的官員不應只顧自己項目，呼籲當局應以書面形式作補充。