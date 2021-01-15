財會通過錦田南公屋工地平整項目　議員批政府欠完整規劃

立法會財務委員會今午（15日）以19票贊成、5票反對下，通過元朗錦田南公營房屋發展之工地平整及基礎設施第一期工程，涉款9.71億港元。多名議員關注項目附近交通及社區配套，有議員不滿政府並無就錦田南作完整規劃，亦有議員要求政府未來發展時要有前瞻性，包括推動區內就業。

議員梁志祥認為，有關項目欠缺一整套配套計劃，只關注公屋發展區內事宜，未有照顧附近交通及社區配套，故表明會投反對票。旅遊界議員姚思榮亦指，區議會和立法會都關注交通及社區配套問題，促請當局交代。運輸及房屋局回應時指，該發展項目未來會包括多項社區設施，包括在公屋內設有幼兒中心、長者中心等，當局又會在附近一幅社福用地興建2間小學、安老院舍及地區康健中心等。

商界議員廖長江則指出，新界西的交通問題原因在於人口多，而且居民需要跨區工作，關注當局如何推動區內就業。運房局副署長（發展及建築）楊光艷回應指有關問題已超越房屋科的範疇，引起廖不滿。他表明不接受楊的答覆，批評政府屢次不安排相關官員出席，又認為出席會議的官員不應只顧自己項目，呼籲當局應以書面形式作補充。