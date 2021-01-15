政府公布4高官任命　海事處處長王天予出任運房局常秘

政府今日(15日)公布4個高層人事任命，海事處處長王天予將於下月1日出任運輸及房屋局常任秘書長(房屋)/房屋署署長，其空缺將由商務及經濟發展局副秘書長(通訊及創意產業)袁小惠接替，發展局副秘書長(規劃及地政)何珮玲將於本月18日出任政策創新與統籌辦事處總監，而差餉物業估價署副署長蕭家賢將於下月8日出任差餉物業估價署署長。

王天予於2012年10月至2017年8月出任運輸及房屋局副秘書長(房屋)/房屋署副署長(策略)，於2017年8月至2019年5月出任通訊事務總監，並於同月開始出任海事處處長。

袁小惠於2012年10月至2016年9月出任商經局副秘書長(工商)，於同月至2019年7月出任財經事務及庫務局副秘書長(庫務)，並在去年5月起出任商經局副秘書長(通訊及創意產業)。

何珮玲於2013年1月至3月出任副行政署長，於同年4月至2017年6月出任政策及項目統籌處處長，並於該年7月起出任發展局副秘書長(規劃及地政)。

蕭家賢於2016年7月晉升為差餉物業估價署助理署長，並於去年4月晉升為差餉物業估價署副署長。

公務員事務局局長聶德權表示，王天予、袁小惠和何珮玲均為資深政務主任，具備出色領導和管理才能。相信3人能在新崗位為市民提供專業高效的服務，而蕭家賢則具備優秀的管理和領導才能，並在差餉物業估價方面擁有豐富的專業知識和經驗。深信他定能帶領差餉物業估價署面對未來的挑戰。。