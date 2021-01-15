馬鞍山火燒人案再有2男落網　涉助疑犯買機票潛逃

馬鞍山一名男子前年遭人淋易燃液後點火嚴重燒傷，警方昨日(14日)拘捕2男子涉嫌「協助罪犯」。商業罪案調查科吳基駿署理警司表示，警方經深入調查後，早前鎖定2名分別17歲及25歲的涉案男子，其中一人為放火的男子及當日在場的同黨，及後發現他們已乘搭飛機潛逃海外，警方現正通緝該2名疑犯。

另外，據調查顯示，2名被通緝男子的離港機票由另外2名男子購買，因此，警方昨日在柴灣及元朗的住宅單位，以涉嫌「協助逃犯」罪拘捕2名分別姓姚(60歲)及姓廖(39歲)男子，被捕人士報稱為司機及日語教師，警方現正積極調查案件，完成調查後會向律政司索取法律意見。

吳續指，被捕人士與2名被通緝男子沒有親屬關係，而該2名被通緝男子分別於前年11月及12月乘搭飛機潛逃海外。2名被捕男子已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。

另外，警方就馬鞍山港鐵站的刑毀案及行人天橋的衝突中，至今共拘捕14男4女(16至60歲)，被捕人士報稱為學生、文員及地盤工人等等，涉嫌干犯暴動、串謀刑事毀壞及公眾地方行為不檢罪。吳表示，潛逃是為極不負責的行為，任何人犯法應該接受法律制裁，警方必定依法追究。

事發於2019年11月11日，當日下午近1時，57歲姓李男事主在港鐵馬鞍山站內與大肆破壞站內設施的黑衣人拉扯，後來追至連接馬鞍山公園及海栢花園的行人天橋上。期間，男事主與他人發生爭執，一名黑衣人突從人群衝出，向男事主淋易燃液，並點火，男事主全身着火，身體4成皮膚二級燒傷，一度情況危殆。男事主事後接受多次植皮手術，情況已告穩定，並接受物理治療及職業治療，惟雙手未能完全伸直。