東網早揭防疫5大漏洞　假難民聚居油麻地終惹禍

新冠肺炎疫情持續爆發，東網揭出港府防疫無能，無視5大清零盲點，當中包括假難民肆虐、無牌樓上吧藏污納垢、外傭犯聚無王管、非法賭檔遍地開花、垃圾圍城損衞生。有油尖旺區居民直斥區內衞生環境欠佳，特別是區內一到夜晚就有南亞裔人士三五成群在街上聚會，期間更不時拉低口罩飲酒聊天，憂心釀成區內大規模爆疫，促請政府正視。

廟街商會主席陸興發指出，當區人流密集，區內有不少衞生欠佳的地方如坑渠等等。他認為大多當區居民都遵守防疫措施，但唯獨區內晚上總有南亞裔於街頭結伴聚會，不時拉低口罩一邊飲酒一邊聊天，「咁會傳染得好快」，令他擔心釀成區內大規模爆疫，「希望政府睇吓佢哋、控制佢哋戴口罩、唔好聚集。」

居於疫廈的當區居民陳先生表示，認為政府最好安排整個社區居民進行檢測，揪出確診者。他直言擔心染疫，「好易整整吓就成條街都係(確診者)」。他又指當區一向衞生環境欠佳，特別是鼠患相當嚴重，「老鼠橫行，令人頭痛！食物環境衞生署求其擺幾包鼠餌就唔理！」

東網記者今午視察油尖旺一帶，發現該區問題多多，可謂烏煙瘴氣。其中油麻地廟街有不少大廈的簷篷淪為露天垃圾場，堆滿包括索帶、鋁罐、膠管、廢紙等垃圾，衞生環境堪憂。另外西貢街後巷同樣堆滿垃圾雜物，而甘肅街就有便利店外成為抽煙群聚熱點，有市民拉低口罩抽煙，易有播疫危機。

油尖旺區議員李傲然表示，港府檢測制度充滿漏洞，以區內大量劏房和套房來説，住户都未有正式登記，部分更只是暫住性質，「咁你哋點樣去追蹤入面住過咩人」。他又批評政府一直未有封關，而即使今日在多元文化中心舉行講座亦只有10多人來聽，批評宣傳工作不夠貼地。他又説，區內出現衞生問題如垃圾堆積問題一直存在，尤其太多三無大廈缺乏管理，形容為社區炸彈，加上疫情襲港令問題因此爆發。