綜援申請4月起不計保險為資產　議員關注會否減綜援

何啟明強調，有關設立失業援助金的事宜應在相關的事務委員會上作詳細討論。

立法會財務委員會今午（15日）以不記名表決形式，通過由下月1日起，將今年綜合社會保障援助計劃的標準項目金額，及公共福利金計劃的津貼金額調高2.7%，涉及每年額外14.48億萬元的財政開支；以及以現有資源推行一項具時限安排，在今年4月1日至9月30日期間，將健全綜合社會保障援助申請人所有保險計劃的現金價值豁免計算為資產，以援助失業人士。有勞工界議員在會上再次促請政府推出「失業援助金」，亦有議員關注在目前庫房赤字下，政府未來會否減少綜援金額。

勞工界議員陸頌雄表示，目前失業問題嚴重，即使政府財政上難以長期承擔設立失業援助金的開支，亦應推出短期的6個月版本，估計開支約150億港元，反問：「政府搞保就業（計劃）都搞咗幾百億，咁幫工友用百零億係咪好難呢？」他又建議政府應放寬綜援申請資格，至少在一段時限內容許市民以個人身份申請，「有時一家人唔一定係父慈子孝，唔一定係互相扶持、家庭和諧」，批評勞工及福利局局長羅致光和政府政策經常以家庭為單位，促請出席會議的勞福局副局長何啟明可幫助勸籲局長。

何啟明回應時強調，有關設立失業援助金的事宜應在相關事務委員會上作詳細討論。至於個人申請問題，何形容若政府在制度上抺除家人間的互助，會出現家不成家的情況，重申家人間會互相幫忙是香港社會的結構。

議員鄭松泰重提政府過去曾在庫房出現赤字減少綜援金額，關注當局未來會否思考不按機制減綜援；何回應表示政府已聆聽議員意見，未來會視乎經濟環境作出調整。另一勞工界議員則關注當局有否足夠人手應付未來更多申請個案，以確保申請者可以及時取得款項；當局回應指，政府已聘請79名退休公務員處理申請個案，強調有足夠人手。