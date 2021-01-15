區議會屬重要組織　葵青區議員促盡快宣誓

政府計劃今年內修訂《宣誓及聲明條例》，日前更指區議會屬政治體制內的重要組織，認為應優先被視作公職人員宣誓。有建制派葵青區議員今午(15日)到葵青民政事務處，指支持政府決定，要求當局盡快安排讓葵青區議員立即宣誓，擁護《基本法》和效忠港府。他們先進行聯署，隨後向葵青民政事務處提交聯署信。

葵青區議員郭芙蓉表示，區議員在參選時已簽署相關的聲明，認為要求區議員宣誓是更有莊嚴和有法律效力，一旦違反聲明則需要追究。她又指，現時區議員所收取的酬金和津貼屬公帑，區議員亦有份參與諮詢和制定政策，反映區議員屬公職人員。她提及，不少網民曾發民調，結果反映絕大部分市民認同區議員屬公職人員身份，應依法簽署文件和宣誓。

另外，郭芙蓉亦指，過去一年從不少區議員的行為顯示，他們直接或間接支持黑暴，並鼓勵外國勢力制裁香港，屬破壞香港利益的行為，又指有葵青區議員因涉違反《港區國安法》而被捕，故有理由質疑這些區議員是否真誠擁護《基本法》和效忠特區政府，亦有需要讓葵青區議員盡快宣誓。