皇冠假日酒店冷氣工程涉貪案　承辦商認罪還押候判

一名47歲工程承辦商東主涉嫌貪污賄賂，以取得總值130多萬港元的酒店冷氣工程及維修保養定期合約，涉及非法回佣共約13.5萬港元，早前被廉政公署起訴。他今日(15日)在東區裁判法院承認控罪，裁判官劉綺雲將案件押後至本月29日求情及判刑，以待被告的背景報告，而被告暫時還押懲教署看管。

被告黃文健，為順盈工程維修有限公司東主，承認3項罪名，即2項串謀使代理人接受利益、1項向代理人提供利益，分別違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。

案情指，在2018年7月27日至2019年6月10日期間，被告經案中另一被告、香港銅鑼灣皇冠假日酒店工程總監范家智介紹，成為皇冠假日酒店的冷氣系統維修承辦商，並獲判7份總值逾47.3萬港元的鮮風櫃和冷/暖風櫃維修及更換工程訂單，以及84.3萬港元冷氣維修保養定期合約。

另一被告范家智(43歲)涉嫌收受順盈提供的非法回佣逾20萬港元，早前承認3項罪名，即2項串謀使代理人接受利益，及1項代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》。其判刑同樣押後至本月29日。