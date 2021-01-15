公屋鉛水欺詐案　總承辦商合約無訂明被告用無鉛焊料

2015年多條屋邨被揭發食水含鉛量超標，政府成立調查委員會，但其中兩間三判商的東主涉嫌在會上作假證，他們否認在宣誓下作假證供及欺詐兩罪，案件今（15日）在區院續審。總承辦商有利建築的董事供稱，雖然公司與房屋署的主合同中訂明食水喉須使用無鉛焊料，但是二判商與被告的合同中卻沒有相關訂明，並指當時不認為在合同中訂明是重要之事，直至出事後才改變看法。

兩被告分別為莫海光(61歲)及蕭健煌(57歲)，俱報稱是地盤工人。他們分別被控一項宣誓下作假證供罪，控罪指兩人於2015年12月3至4日，在食水含鉛超標調查委員會中，宣誓為證人下，故意作虛假關鍵性陳述。他們另被控欺詐有利建築有限公司，莫訛稱於牛頭角下邨及石硤尾邨的水喉工程只會用無鉛焊料，而蕭就訛稱於彩福邨的工程中只會用無鉛焊料。

有利建築的董事黃天祥繼續作供，指鉛水事件被揭發前，他不知道有利建築和房署的主合約中訂明食水喉須使用無鉛焊料，並解釋因合同「好厚、好多本」，他不會對任何部分料如指掌，惟公司的地盤同事或產品經理會特別了解合同細節。

辯方盤問黃時指出，二判商明合與被告的合同中，除了沒有列明食水喉須使用無鉛焊料，亦沒有提及主合同的內容，遂質疑有利建築如何確保被告可以根據主合同的要求行事。黃遂回應，行業內普遍認為三判商的知識水平「一般低少少」，故不會將細節寫在合同內，而是用實際行動去示範，如三判商要把焊料的資料和樣板交給明合有利建築，再呈交房署審批後方可使用。不過，黃現在認同相關訂明的重要性。