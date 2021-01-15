男生否認藏萬用刀圖不軌　辯稱因有學生中槍故見警察就跑

2019年11月11日西灣河發生警員開槍事件，當日早上兩名男學生被指在太古康怡廣場外，管有萬用刀及螺旋鉗等，他們否認管有工具意圖作非法用途使用罪，今日(15日)在東區法院受審。裁判官張志偉裁定案件表證成立，首被告出庭作供否認有參與堵路，涉案萬用刀是與學校童軍活動有關，而他見到警員便逃跑，是因為當天有警員開槍射學生，當時的社會環境亦令他害怕警察。法庭將案押後至1月29日裁決。

兩名被告分別是17歲男生周銘鴻及16歲嚴姓男生，周被指於2019年11月11日於太古康怡廣場北座外，管有一把可摺萬用刀；嚴則被指管有三包膠索帶及一把螺旋鉗。

首被告周銘鴻供稱，當日早上他離開女友於太古的住所後，打算返學校參與罷課，惟港鐵站塞滿人，他遂會合其他同學一起找交通工具返校，當時他雖身穿黑衣，但同行的同學中亦有人穿校服。當他們步行到英皇道與康山道交界時，便看到有警員向他們一行十幾人衝過來，他們見狀便開始逃跑。

周解釋當天附近有一名學生中槍，亦有傳言及新聞提到年青人被捕後會遭人毆打：「當時嘅社會環境，警察普遍畀我哋印象係會令到我哋驚」。周又解釋，案中被搜出的萬用刀，是與案發前一個月學校舉行的童軍活動有關，因他沒有「執袋」習慣，故萬用刀一直放在他的背囊內。