播疫賭檔冚之不盡　警破西營盤地下竹館拘6男女

西區警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，今日(15日)下午約3時進行打擊非法賭博行動，突擊搜查皇后大道西一住宅大廈單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，並檢獲2張電動麻雀枱、4副麻雀、2副啤牌以及小量賭款。

行動中，警員拘捕一名70歲本地男子涉嫌「管理賭博場所」，單位內另外2名本地男子及3名本地女子，年齡介乎62至84歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；所有被捕男女現正被扣留調查，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章)，警員將會向他們發出定額罰款告票。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪，最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪，最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

新冠肺炎疫情爆發近一年，本港第4波疫情雖有緩和迹象，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

有時事評論員指出，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。另外，他又指，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。