持BNO港人月尾可申英居留權　葉劉：棄港籍不准任公職

英國早前宣布，持有BNO護照的港人及其近親在本月31日起，可申請特別簽證「Hong Kong BN(O) Visa」，在英國逗留5年後可申請定居身分，再居留多1年後更可正式申請成為公民。英方其後更放寬容許「太空人計劃」，即在申請人及家庭成員可於「5+1」移民期內不同時間赴英。事件再次引各方討論，更有指起透過BNO移民計劃取得英籍的港人，屆時或會被取消其中國國籍，他們因而不再是香港永久居民，繼而無法出任公職人員和失去投票權。有議員及學者均認為透過計畫取得英籍的港人，應一律不准擔任公職。

曾任保安局局長的議員葉劉淑儀表示，若中央政府出手針對透過新BNO政策移民人士，當他們失去香港永久性居民身份，自然會失去投票權，而放棄港籍前往英國，必須在英國居住夠5年，期間任何連續的12個月內，都不得在英國境外逗留超過180日，在此情況下，該批人士實際上不可能繼續出任公職。但按現行法例，非中國籍的香港永久性居民連續離港36個月才會喪失永久性居民身份，被問到有關操作上的問題時，她則指具體安排要留待中央政府公布。又形容政府難以找出其他持他國藉的香港永久性居民名單，而且人數眾多，相信只會針對透過新BNO政策移民的人士。

現時《基本法》第99條訂明，公務員必須為香港永久性居民，但公職人員則沒有明確規定。惟被問到禁止持BNO人士在港出任公職人員的做法是否可行時。全國港澳研究會理事宋小莊表示，BNO現時已非單一的旅遊證件，港人可以透過它取得英國居留權，故基於現行法例，他們一旦透過BNO取得居英權，便會即時喪失中國國籍，亦等同沒有視香港為永久居住地，這已不符作為香港永久性居民的條件。

宋續指，擔任立法會議員、區議員等公職一向不可擁有雙重國藉及需為香港永久性居民，只是基於歷史原因，加上BNO以往是沒有居英權的旅遊證件，故才會被允許持有。他重申，現時情況有變，因英方不遵守承諾在先，假若中央作出相應反制措施亦屬合理。宋又解釋，根據《基本法》第24條規定，香港永久性居民其中一項的定義包括「在香港特區成立以後或以前持有效旅行證件進入香港、在香港通常居住連續7年以上，並以香港為永久居住地的非中國籍的人」。