議員斥BNO計劃是赤裸裸的干預　須重新檢視公職人員國籍問題

由本月31日起，英國政府接受港人申請BNO特別簽證，即在當地逗留5年後可申請居留權，再多住1年可以申請入籍。有議員直斥計劃是英方赤裸裸的惡性干預，認為政府應該就禁止雙重國籍的日期劃線，取消在指定日期後申請外國國籍市民的中國國籍，並重新檢視行政會議成員、立法會議員、區議員甚至司法人員可否繼續持有雙重國籍。另有議員指該計劃旨在移民及入籍，倘若提出申請，就應取消中國國籍、投票權及禁止擔任公職人員。

本身為執業律師的議員周浩鼎指，回歸時中國對同時持有特區護照及擁有居英權的港人採取寬鬆處理手法，惟英國惡意改變BNO的用途，變成入籍申請手法之一。他認為倘若有港人申請BNO特別簽證，就不應該食兩家茶禮，建議政府就申請外國國籍問題劃線，停止港人繼續持有雙重國籍。

周又指雙重國籍問題引起廣泛討論，政府應負責任並檢視所有公務員及公職人員，是否不應持有雙重國籍，務必「揸返緊」。對於現時只有終審法院及高等法院的首席法官必須為中國籍外，其餘司法人員的國籍問題未有硬性規定，容易引起社會憂慮，建議政府檢視是否應避免司法人員持雙重國籍，認為最少應讓社會討論，以避免處理案件時發生不必要的衝突。

議員葛珮帆則指，選擇BNO特別簽證的人士，已經打算去做英國人，既然目標明確，就應該放棄中國國籍，亦不應該擔任公職人員或公務員。她指出該計劃帶有針對性，已經超出旅遊證件的範圍，並強調憲法並不允許中國公民持有雙重國籍，現階段港府需撥亂反正。葛又稱，公務員為香港服務，而區議員、立法會議員、行政會議成員更直接或間接參與香港政策，倘若身為中國公民的同時效忠他國，恐怕會引起爭議，故應該禁止持有雙重國籍。