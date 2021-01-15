域名倘「擾亂政府運作」或「煽動非法行為」　將交執法機構

《港區國安法》實施逾半年，繼早前記錄了大量與反修例風波有關資訊的網站被要求停止連線後，獲政府指定負責管理及註冊「.hk」及「.香港」域名的「香港互聯網註冊管理有限公司」（HKIRC）近日亦公布一份「域名註冊合理使用政策」，當中列出審批域名申請的標準，如「違反公共利益（包括但不限於擾亂香港特別行政區政府的運作）」等，違者可能會被拒絕及取消域名，相關規例會在本月28日起生效。

HKIRC在去年《港區國安法》實施後，已作出修訂，在「其他拒絕域名申請的情況」段中，將「違背香港的政治安全或利益」改成「違背國家安全或香港的利益」。今次新增的政策中，更明確列出域名申請的5大準則，包括「以任何方式違反或可能違反任何適用的地方、國家或國際法律或法規」、「含有冒犯性或不恰當的內容」、「可能欺騙任何人或組織」、「違反對其他人或組織應負有的任何法律責任或侵犯任何第三方的權利」及「違反公共利益（包括但不限於擾亂香港特別行政區政府的運作）或違反被接受的道德」。

附件中亦列出可能違反命名標準的域名例子，包括違反法律、鼓吹暴力、鼓吹非法活動，以至提倡、鼓吹或煽動他人犯法等都不符合標準。