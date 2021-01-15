警方批評《蘋果》報道再誤導市民　強調福利基金捐款按嚴謹程序審核

《蘋果日報》今日(15日)刊登一篇有關警察福利基金的報道，內容提到基金2019至2020年度獲得1.8億港元捐款，當中涉及580筆捐款，超過85%來自「無名氏」。警方批評該報繼去年8月4日，企圖誤導市民有關基金收入來源由徵稅所得後，再次透過失實標題抹黑基金捐款，強調基金捐款按照嚴謹程序審核，每年收入及支出均受嚴謹程序監管。警方對《蘋果》多次造謠抹黑，甚至在捐款人身分上大造文章，企圖破壞警隊的專業形象表示遺憾，希望市民認清事實。

警方表示，去年8月4日澄清失實報道時，已表明警察福利基金按照香港法例成立，基金管理委員會在決定接受捐款與否時，必須按照嚴謹程序進行審核，必須遵守政府內部及警隊的相關規定。

警方指，基金受到嚴格監管，收支詳情均會列於公開的《警察福利基金年報》內，基金每年的收入及支出均由審計署署長批核後提交立法會。

警方又說，基金在接受捐款方面，亦必須符合公務員事務局有關員工福利基金接受捐款的準則和規定，當中包括捐款不會引起利益衝突和不會惹人誤解，接受捐款的部門不得與捐款人有任何公事往來，捐款不得與個別公務員有關連等。基於尊重捐款人個人意願，基金管理委員會不會公開披露每名捐款人資料。