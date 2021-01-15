教協派發「謀殺通識」單張　教育局批內容偏頗失實

葉建源強調所謂「謀殺通識」的意思，是教育局將通識科的精神扼殺。

教協早前派發《教協報》，當中包括一張名為「謀殺通識，踐踏專業」的宣傳單張，反駁教育局早前改動通識科的理據。局方今日(15日)向全港校長發通告，指有關內容全屬虛假、偏頗及失實。教協副會長葉建源指科目實際上是已名存實亡，對局方的指控感到費解。

通告以「謹慎處理虛假失實資訊」為題，指局方近日接獲學校查詢及投訴，有教師工會將一份標題為《謀殺通識》的單張，隨其月報在學校派發。局方不點名批評教協無視通識科多年來出現的問題，未有提出具體改善建議，又斥教協「妄指教育局『謀殺通識』、『踐踏專業』，挑撥局方與老師的關係，作不當引導及散播恐慌」，對此深表遺憾。

葉建源對局方說法感震驚，強調所謂「謀殺通識」的意思，是局方將通識科的精神扼殺，實際上科目已名存實亡，因局方早前宣布會為通識科改名。

葉建源認為局方的行動是否屬「殺科」只是觀點問題，對於局方指控感到不能理解，他指局方和教協過去在很多問題都會有不同意見甚至針鋒相對，認為局方可表達意見，對於教育局去信各校長表達感到「好出奇」。

教協表示，他們自新高中學制推行以來，一直就各個科目課程內容和實行情況向局方反映意見，要求當局改善，他們又認為，局方評論時應基於事實而非抹黑，同時應虛心聆聽教師意見，並立即撤回通識科改動方案。