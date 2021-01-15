懲教署推「監獄任務」密室遊戲　實境+科技推動防罪

懲教署於本月15日在赤柱馬坑監獄推出亞洲首創「監獄實境x科技」密室解謎「監獄任務」，透過團體遊戲培養青少年的責任感和正確的價值觀，教導成為奉公守法的公民。「監獄任務」共有18個關卡，活動加入智慧監獄的概念，透過平板電腦內的智能調查系統應用程式，讓參加者化身懲教人員執行不同任務，阻止在囚人士的不法行為，並制訂更生計劃，協助他們改過自新。

懲教署指，希望參加者透過活動了解懲教人員的實際工作，並以另一個角度觀察在囚環境及在囚生活，啟發他們思考犯罪的沉重代價。關顧更生人士會會長黃建強表示，今年關顧更生人士會特意撥款100萬港元，與懲教署合辦「監獄任務」，將真實的監獄打造成獨一無二的「課室」，為學生帶來不一樣的學習體驗，通過活動後的檢討帶出教育信息，引導參加者從親身的任務體驗產生共鳴，從而加深他們對防罪及更生理念的認識。

懲教署計劃以試行模式逐步開放給學生自行組隊報名，向更多青少年宣揚正向價值觀，惟因應目前疫情變化，「監獄任務」暫未開放，需等疫情緩和禁聚令放寬後才能開放報名申請。自2008年開始，懲教署推行「更生先鋒計劃」，多年來與不同學校及社會服務機構合作，透過多元化的學習活動，全港約70%中學曾參與計劃的活動，累計參與人次接近40萬，當中包括青少年及教育工作者，計劃深受社會及學校支持。