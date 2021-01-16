美國國會報告斥一國兩制已毀　港府斥內容偏頗非反映事實

港府昨日(15日)對美國「國會及行政當局中國委員會」最新發表的2020年度報告表示強烈反對，並指出有關報告內容偏頗，以及出於政治動機而非反映事實。

發言人指出，通過法律維護國家安全是國際慣例，而報告錯誤指控《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）損害「一國兩制」，恰恰相反，國家在「一國兩制」下有權就此立法。每個國家都有維護其國家安全和主權的法例，亦是其職責所在。國際社會不應採取雙重標準。

其次，《香港國安法》清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行和刑罰。奉公守法的人士，包括香港居民和海外旅客／投資者不會誤墮法網。同時，《香港國安法》有特定條文，保障市民在《基本法》及國際有關人權的公約適用於香港的有關規定下所享有的權利和自由。《香港國安法》亦體現了無罪推定；一事不再審；以及犯罪嫌疑人、被告人和其他訴訟參與人依法享有辯護權和其他訴訟權利。

《香港國安法》與《基本法》第二十三條沒有衝突。香港特區仍然需要早日完成《基本法》規定的維護國家安全立法。

就香港警方的執法行動而言，警方有法定責任維持公共安全及公共秩序。警方的執法行動是基於證據和嚴格按照法律進行，與涉案人士的政治背景及立場無關。香港新聞自由受《基本法》保障。