美國制裁譚耀宗蔡展鵬等6人　涉警方拘捕香港泛民人士

美國財政部周五（15日）宣布，因應香港警方本月拘捕55名泛民人士，將向6名人士實施新一輪制裁，當中包括全國人大常委譚耀宗及警務處國安處處長蔡展鵬。

美國財政部周五更新制裁名單，除了譚耀宗和蔡展鵬外，還包括警務處助理處長（國家安全）簡啟恩、江學禮，國安公署副署長孫青野，及中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權，均被列入《特別指定國民和被封鎖人員》名單中。

根據美國財政部規定，受制裁人士及其擁有任何實體在美國的資產均會被凍結，同時，美國企業或個人，以及任何在美國有業務營運或與美國有交易的企業，均被禁止與受制裁人士進行交易或提供服務。

美國白宮國家安全顧問奧布賴恩在本周一發表聲明，提及香港55名涉組織或參選民主派初選的泛民人士因涉嫌違反《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」被捕。奧布賴恩指，上述泛民人士「因行使《基本法》所保障的政治權利而被政治拘捕」，當中包括前民選議員，形容這是北京連續多次打擊香港民主的最新動作。

民主派前年舉辦立法會初選「35+」，涉嫌違反《港區國安法》。警方國家安全處（國安處）在本月6日早上先後上門拘捕53名參與初選的泛民主派人士，又持法庭手令搜查72個處所，並向4公司發出由高等法院法官簽署的物料提交令。在被捕人士當中，包括6名初選發起人、即香港大學法律系前副教授戴耀廷、前議員區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、關尚義及吳政亨，涉嫌組織及策劃顛覆國家政權罪，另外47人涉嫌參與顛覆國家政權罪，並凍結與案有關的160萬港元。

另外，同樣曾參與初選的前香港眾志秘書長黃之鋒及人民力量副主席譚得志，在本月7日分別在懲教院所被捕，隨後在荔枝角收押所錄取口供，令被捕人數增至55人。