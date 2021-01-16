雞公嶺草坡被山火及越野單車剷光　環團估計修復以年計算

位於元朗八鄉和牛潭尾一帶的雞公嶺，山巒起伏，山嶺原本鋪滿綠油油的草木，但最近受山火和越野電單車雙重夾擊，山嶺多處「光禿禿」，地面沙塵滾滾。綠惜地球社區協作總監鄭茹蕙估計，修復山嶺上光禿地方需時長，要以年作計，建議當局檢討防止山火的策略和加強對非法駕駛越野電單車人士執法。

頻繁山火破壤雞公嶺面貌。鄭表示，截至去年11月20日，雞公嶺去年發生三場大火，受影響面積334公頃，總面積超出17個維多利亞公園。她指出，山火後大量植物被燒死，當保護泥土的植物遭破壞，表面土壤被裸露致水土流失，泥土營養層會被雨水沖去，植物難以再生長，只會長出野草。再次發生山火時，野草會令火勢蔓延更快。

近期千多尺高的雞公嶺亦出現一條條車胎痕，鄭指，有不少越野電單車愛好者因疫情關係，不能到外地駕駛越野電單車，尋求箇中刺激，留在本港山嶺上進行活動，單車輾過草地，除會影響植物生長外，亦會產生浮沙碎石和沖蝕坑，令山嶺沙塵滾滾，登山遊人要步步為營。她更指，在人車共用空間下，會大大增加意外的風險，而車手多帶上頭盔和面罩，若遊人被撞倒會難以追究。

要完全修復山嶺上的植物並非一朝一夕。鄭估計修復山嶺光禿之處要以年計算，建議當局檢討防止山火的策略，包括在附近殯葬區防火管及設隔帶、分析起火位置，並加強駕駛越野電單車執法，以及教育市民在郊野公園駕駛越野電單車屬違法等。