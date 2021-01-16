東方日報A1：假難民賭檔淫窟播毒　油麻地疫災20舊樓強檢

新冠肺炎疫情持續，近日唐樓、舊樓林立的油麻地、佐敦一帶頻頻爆疫，新填地街唐樓群重災。食物及衞生局局長陳肇始昨午公布，油麻地至佐敦一帶，東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道被納入小區檢疫範圍，只要大廈出現一宗確診個案，即須強制檢測，目前上述區域已有20幢樓宇被納入強檢名單，多屬唐樓，也有樓齡約50年的舊樓。不過，當局的小區檢疫方案一出，即惹來地區及專家質疑，因區內既多劏房及一樓一鳳場所，又有南亞人甚至假難民雜居，管控檢測難度極大，並存在6大問題（見表），擔心小區檢疫不當，便釀成小區大爆疫！

《東方日報》早前已率先踢爆港府防疫無能，無視5大清零盲點，當中包括假難民肆虐、無牌樓上吧藏污納垢、外傭犯聚無王管、非法賭檔遍地開花、垃圾圍城損衞生。但港府遲遲沒有跟進及認真處理，以致唐樓、舊樓問題不絕。按當局昨日公布，油麻地至佐敦的20幢樓宇被納入強檢名單，相關人士須於今日至下周一（18日），3日內接受病毒測試。

陳肇始宣布新措施時表示，民政事務總署將派員到訪相關大廈，協助居民採樣和進行檢測，由於當區有不少少數族裔居民，亦會派出多名操尼泊爾語、烏都語和其他語言的工作人員，到須接受強制檢測的大廈解釋，並登記居民資料，以便協助往後的個案追蹤調查。陳續稱，區內的採樣車會免費為居民提供檢測服務，除官涌體育館和梁顯利油麻地社區中心外，當局亦正物色其他合適地方作檢測。

當局於昨晚再向油麻地新填地街20至26號、即雙數門牌的4幢唐樓發出隔離令，任何人士不得進入或離開，衞生防護中心日前已在上址撤離了90名居民，但因沒有住戶名單，故發出隔離令以識別相關人士。隔離令有效至本月28日晚上11時59分。

不過，有地區人士估計，單是油麻地有近40間劏房經營「一樓一鳳」，疫情下仍有30%生意，「鳳姐」約有30人，多數仍有營業的屬本地或內地妓女，人流仍大。

廟街商會主席陸興發表示，區內大多數居民都遵守防疫措施，但晚上常見南亞裔人士於街頭結伴聚會，不時拉低口罩一邊飲酒一邊聊天，「咁會傳染得好快」，令他擔心釀成區內大規模爆疫，「希望政府睇吓佢哋、控制佢哋戴口罩、唔好聚集。」

油尖旺區議員李傲然則批評港府檢測制度充滿漏洞，以區內大量劏房和套房來說，住戶都未有正式登記，部分更只是暫住性質，「咁你哋點樣去追蹤入面住過咩人」﹖他又指當局宣傳防疫不力，即使昨日在多元文化中心舉行講座，亦只有10多人來聽。對於舊樓爆疫，他強調，區內衞生問題如垃圾堆積、三無大廈缺乏管理等，直如「社區炸彈」，擔心境外人士又持續來港，恐疫情進一步爆發。

區內爆發多宗確診個案後，居民人心惶惶，衞生署昨午亦派員到位於佐敦炮台街的多元文化活動中心，前議員陳凱欣指出，觀察了當區為居民提供檢測服務的梁顯利油麻地社區中心有大批本地及少數族裔居民排隊，要求當局盡快增派流動檢疫車及檢測站，加強檢測效率。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，新填地街唐樓爆疫，政府採取防控措施「被動」，補救措施屬某程度的延遲介入，預期有漏網之魚，相信新冠病毒已因應人口流動已擴散至整個油尖旺區，該區未來仍會錄得多宗個案。梁指出，當局除非倣效內地封城的做法，斷絕人口流動，否則單靠強檢難以達到小區清零。

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