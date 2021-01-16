WhatsApp宣布推遲更新私隱條款期限至5月15日

社交網站Facebook旗下的通訊應用程式WhatsApp日前宣布更改私隱條款，下月8日起將與Fb共享用戶個人資料，用戶如不接受將無法繼續使用，事件引起爭議。WhatsApp在香港時間周六（16日）宣布，推遲全球用戶必須接受更新私隱條款的期限，由原來的下月8日，延至今年5月15日。

WhatsApp聲明指，近期不少用戶對於更改私隱條款感到混亂，且有很多不實消息，希望可明白該公司的原則和事實；WhatsApp一直以點對點加密（end-to-end encryption）技術保障用戶的私人對話，因此WhatsApp及Fb都不會看到對話內容、用戶之間分享的位置，亦不會記錄或與Fb分享用戶的通訊錄。

WhatsApp強調，更改私隱條款亦不會改變上述事實，但可增加用戶透過WhatsApp向企業發送訊息的選項，同時為該程式如何收集和使用資料提供更多透明度；聲明指，將來或有更多人在該程式開展業務，有必要讓大家得知這些服務的存在，但不會增加與Fb分享資訊的能力。