政府專家下周商討疫苗資料　未知農曆新年可否如期接種

新冠肺炎疫情一直未止，疫苗成防止病毒傳播的關鍵，港府預料最快下月為市民接種，惟有關疫苗的成效卻備受質疑。政府疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，港府的3種新冠疫苗是否適合接種，要視乎數據、安全及有效性及質素而決定，委員會下周一將討論德國BioNTech與上海復星合作的新冠疫苗，藥廠提交了千多頁資料，難以估計是否可如期在農曆新年後接種。

劉澤星在一個電台節目提到，有關疫苗的廠商提供的資料有千多頁，加上有接種後死亡報的告，委員會要研究數據後再與廠商跟進，故難估計農曆新年後是否可以批准使用疫苗，要待審視資料後再公布。他又認為，若本港有70%人口接種，將大幅降低播毒風險。

委員會成員兼政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌許樹昌指，BioNTech疫苗已提交所有數據，故或安排最先接種，政府訂購的700多萬劑將分6次到港，每次約100萬劑。他指香港不會如部分海外國家般，為提高疫苗接種率而延後第二劑接種時間，以免影響效用。對於巴西公布的數據顯示，中國科興疫苗整體有效率僅50.38%，他指不清楚該疫苗所有數據，難作評論。

至於港大醫學院助理院長孔繁毅則在另一個電台節目中提到，科興疫苗的保護率仍要視乎全面的第3期臨床報告，以及經國際醫學雜誌刊登後才作準，又認為即使科興疫苗有效率較低，但若副作用較少，仍適合較不活躍的長者接種。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明則稱，關於科興疫苗，僅巴西的數據有涵蓋60歲以上長者，故數據有參考價值。