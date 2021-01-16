酒樓料失90%新春生意　業界斥防疫無了期促鬆綁

農曆新年將近，惟新冠肺炎疫情持續肆虐，港府早前宣布取消年宵及新春市場，加上晚市禁堂食等防疫措施料維持至新年，市民將不能參與團年飯等春茗活動。稻苗學會會長黃傑龍今早(16日)在電台節目表示，年尾本應是餐飲業黃金檔期，但禁堂食措施仍然維持，估計餐飲業界生意將減少70%，而中式酒樓失去團年飯、團拜、春茗等，更會大跌90%生意，行業的失業率、就業不足等情況嚴峻。他又稱理解政府的抗疫需要，但認為應有更明確的目標，而非無了期維持防疫措施。

香港現代管理飲食專業協會會長胡珠則相信，農曆年期間仍未能放寬食肆的營業限制，指很多食肆在疫情下蝕本經營了整年，原本希望過年檔期能賺回部分收入，現時卻失去希望，要求政府考慮在農曆年期間，短暫放寬食肆營業限制，容許晚市可5至6人一枱、延長堂食至晚上9時。胡續指，個別業主在食肆經營困難的情況下，仍鐵石心腸，堅持分毫不減租金，要求政府官員幫忙再呼籲業主減租。

此外，香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春稱，理解政府為控制疫情取消年宵市場，惟不少花農已經訂了貨、準備好攤位，現時卻大失預算，或考慮租用市面的空舖售賣年花。他又指，有花農贊成取消花市，但批評政府應變不足，令他們叫苦連天，要求政府考慮容許在社區售賣年花。